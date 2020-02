’Al vijftig doden door Covid-19 in Iran’

Dat meldt Associated Press op basis van berichtgeving door het Iraanse persbureau ILNA. Afgelopen weekeinde stond de teller nog op twaalf doden en 47 besmettingen in heel Iran. Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Iraj Harirchi zijn daar in 24 uur slechts dertien besmettingen bijgekomen. Harirchi spreekt de 50 doden in Qom tegen. Als het slechts een kwart van dat aantal zou zijn, zou hij al aftreden, zo zei de staatssecretaris maandag.

Het virus zou eerst in Qom hebben toegeslagen. De oorspronkelijke verspreider zou een handelaar zijn geweest, die voor werk vaak naar China vloog. Secretaris-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO sprak maandag tijdens een persconferentie zijn zorgen uit over de situatie in Iran.

’Niet goed’

ILNA sprak met Ahmad Amiriabadi Farahani, een parlementslid uit Qom, die beweert dat al zeker 250 stadgenoten in quarantaine zouden zijn geplaatst. Volgens de politicus werden de vijftig doden al op 13 februari geteld. Dat is opmerkelijk, want Iran bevestigde pas op 19 februari dat er mensen waren overleden aan besmetting met Covid-19.

Farahani stelt dat de situatie in Qom „niet goed” is: „Ik denk dat de pogingen van de overheid om het virus onder controle te krijgen, geen succes hebben gehad”. Verpleegkundigen in Qom zouden volgens de parlementariër niet beschikken over beschermende kleding. Iran meldde afgelopen weekeinde zelf al dat er een tekort was aan mondkapjes en desinfecterende gel.

Koeweit heeft enkele honderden landgenoten teruggehaald uit Iran. Drie van hen zouden zijn besmet met Covid-19. Dit drietal verbleef in de stad Mashaad. Dat is opmerkelijk, omdat Iran hier nog geen ziektegevallen heeft gemeld. Het wijst er volgens Associated Press op dat de Iraanse overheid de situatie mogelijk niet onder controle heeft. Teheran werd al laksheid verweten, omdat het vorige week verkiezingen liet doorgaan, ondanks de epidemie.

Buurlanden

Irak heeft zijn eerste geval van Covid-19 gemeld. Het gaat om een Iraniër in de stad Najaf die daar was voor religieuze studies. De man was het land binnengekomen, voordat Irak de grenzen had gesloten voor Iraniërs.

Ook in Afghanistan is een eerste ziektegeval geconstateerd, in de provincie Herat die aan Iran grenst. Het gaat om een man die recent in Qom is geweest. De Afghaanse minister van Volksgezondheid Ferozuddin Feroz heeft de bevolking in Herat opgeroepen om thuis te blijven en zo min mogelijk de straat op te gaan. Feroz maakt zich zorgen: „Ons volk lijdt al aan allerlei ziekten en heeft een zwak immuunsysteem als gevolg van de kwakkelende economie.”

Wraak

Ondertussen wijst een geestelijke uit Qom met de beschuldigende vinger richting Donald Trump. De Amerikaanse president zou achter de Covid-19-epidemie zitten, zo denkt Hojjat ol-Eslam Seyyed Mohammad Saeedi, die als imam verantwoordelijk is voor de vrijdaggebeden in de stad die door sjiieten wereldwijd als heilig wordt beschouwd en een drukbezocht bedevaartsoord is.

De besmettingen zouden volgens de imam de wraak van Trump zijn voor de represailles die Iran nam nadat de VS de Iraanse generaal Soleimani had geliquideerd: „De vijand wil onze harten vullen met vrees, het doen overkomen alsof Qom een onveilige stad is en wraak nemen voor zijn nederlagen. Maar Trump zal gefrustreerd sterven als hij hoopt Qom te verslaan.”