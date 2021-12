’Pas op plaats met besluit grootste datacenter Zeewolde’

De timing van de oproep is opvallend - vlak voordat de gemeenteraad van Zeewolde donderdagavond stemt over een bestemmingsplanwijziging die de komst van Meta (het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp) mogelijk maakt. Een krappe meerderheid in de gemeenteraad, die onder meer bestaat uit de lokale VVD-fractie, is warm voorstander van de komst van de kolos in de polder.

In de Tweede Kamer zijn intussen toenemende zorgen over de gevolgen van het datacenter. De serverhallen zullen dezelfde hoeveelheid stroom verbruiken als alle huishoudens van Amsterdam bij elkaar. Kamerleden van diverse partijen zien dat een kleine gemeente met deze grote ingreep een enorm datacenter binnenhaalt dat niet alleen veel stroom trekt, maar ook andere negatieve gevolgen kent. Zo wordt voorzien dat het halen van landelijke CO2-reductiedoelen verder uit zicht raken.

De VVD en ook het CDA waren dikwijls positief over de komst van nieuwe datacentra. Die waren goed voor de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat, was jaren het verhaal. Uit recente studies blijkt dat behoorlijk tegen te vallen.

Aanscherpen landelijke regie

In het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU is al opgenomen dat ’hyperscale datacentra een onevenredig groot beslag op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde’ leggen. „Daarom scherpen we de landelijke regie en de toelatingscriteria bij de vergunningverlening hiervoor aan”, kondigen de coalitieleden aan.

VVD’er Erkens voegt de daad bij het woord. Hij vindt het ongelukkig dat er vooruitlopend op dat landelijke beleid nu lokaal een besluit wordt genomen. Hij hoopt op een ’pas op de plaats’, zegt hij. Erkens wil eerst een landelijk beleidskader en ’de impact inzichtelijk maken op het nieuwe klimaat- en energiebeleid’. „Dit datacenter is erg groot en vreet heel veel energie. Daarom zou de landelijke politiek moeten kijken of dit in Nederland kan worden ingepast en waar. Ik zie het liefst dat er met het besluit gewacht wordt totdat duidelijk is of dit nou wel zo’n goed idee is, met name met het oog op ons bredere klimaat- en energiebeleid.”

Die oproep wordt breder gesteund, onder meer door de CU. „Het is zonde dat goede landbouwgrond wordt opgeofferd voor een energieslurpend datacenter dat weinig oplevert voor de lokale gemeenschap”, vindt Kamerlid Pieter Grinwis.

Visie

Grinwis: „In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een landelijke visie komt op dit soort datacenters. Van die visie moet het kabinet nu snel werk maken en wat mij betreft zetten we tot die tijd geen onomkeerbare stappen. Het voorstel van de lokale CU-fractie heeft gedaan om het debat uit te stellen, vind ik begrijpelijk.”

Bij het CDA is ook Kamerlid Henri Bontenbol kritisch op de ontwikkelingen. Hij wil nog niet vooruitlopen op besluitvorming in de raad van Zeewolde. „Maar de tekst uit het regeerakkoord spreekt voor zich.”

Opmerkelijk genoeg uitten lokale GL en PvdA-fractie zich de afgelopen maanden juist positief over het datacenter, terwijl de landelijke GL- en PvdA-fractie zich al tijden hevig verzetten tegen de komst van nieuwe grote datahallen. Donderdag laat Kamerlid Suzanne Kröger (GL) weten dat GL landelijk en lokaal wil dat het plan ’on hold’ gaat. „Eerst duidelijke landelijke én provinciale kaders voor hoeveel capaciteit en onder welke condities.”

PvdA-Kamerlid Joris Thijssen heeft contact met de lokale fractie en zijn zorgen kenbaar gemaakt, zegt hij. Hij hoopt dat de stekker definitief uit het project wordt getrokken. Dat de VVD nu ook pleit voor uitstel vindt Thijssen evenwel ’mooi’, zegt hij. Hij wil boter bij de vis. „De VVD zit in het college van Zeewolde. Laat hen dan dat uitstel verzorgen. Zeker met dit regeerakkoord in de hand.”