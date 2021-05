Advocaat Martien R.: ’Oneerlijk proces door onderbuikgevoelens justitie’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Justitie heeft jarenlang onderzoek kunnen doen met vergaande opsporingsbevoegdheden, terwijl daar enkel „onderbuikgevoelens” aan ten grondslag lagen. Die beschuldiging van advocaat Jan-Hein Kuijpers van Martien R. is maandag besproken bij de start van de inhoudelijke behandeling van het proces tegen de Osse kamper. Voor het omvangrijke proces heeft de rechtbank in Den Bosch maanden uitgetrokken.

De conclusie van de raadsman is dat Martien R. geen eerlijk proces heeft gekregen en daarom vrijuit moet gaan. Justitie wrijft R. het leiden van een crimineel familienetwerk aan dat vanaf 2018 op grote schaal handelde in cocaïne en wapens.

Volgens Kuijpers waren er bij de start van het onderzoek geen concrete verdenkingen. Daarnaast bleef de politie maar afluisteren bij R. terwijl er criminele activiteiten werden geconstateerd. Het enige doel daarvan was een zaak opbouwen jegens de familie R., aldus Kuijpers. Van maart 2018 tot en met oktober 2019 hing afluisterapparatuur in een schuur, het ’kantoor’ van R., op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss.

Kuijpers vindt ook dat hijzelf is tegengewerkt. De advocaat wilde graag onderzoek doen naar de aanvang van het onderzoek. Verzoeken daartoe bij de rechtbank werden keer op keer afgewezen, aldus de advocaat.

De strafzaak telt in totaal vijftien verdachten, onder wie drie broers, de zoon, een neef en een schoonzus van Martien. Met de 25 dagen die voor het megaproces zijn uitgetrokken, is het één van de grootste Brabantse strafzaken van de afgelopen tien jaar.

Maandag en dinsdag wordt eerst de rechtmatigheid van het afluisteren besproken en het gebruik van gekraakte berichten. Tijdens het proces zullen daarna steeds deelonderzoeken worden besproken. Daarop volgt steeds het betoog van justitie, gevolgd door een pleidooi. Het eerste deelonderzoek wordt vanaf vrijdag behandeld. Dat gaat over de smokkel van 1561 kilo cocaïne.

De strafeisen worden verwacht op 2 juli. De uitspraak is op 6 september voorzien.