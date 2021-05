Martien R. volop afgeluisterd: ’Oneerlijk proces door onderbuikgevoelens justitie’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De afgeluisterde gesprekken vormen de basis van alle verdenkingen tegen Martien R. en zijn veertien medeverdachten. Zij vormen in de ogen van het Openbaar Ministerie een criminele organisatie die zich bezighield met de handel in drugs en wapens.

Concreet verdenkt justitie de verdachten van de import van 1561 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen in augustus 2018. Ook een tweede cocaïnetransport van 315 kilo in maart 2019 wordt aan Martien R. toegeschreven. Verder wordt de verdachten verweten dat ze zich bezighielden met witwassen en het bezit van wapens.

Geweerschoten

Bij het uitluisteren van de gesprekken in het schuurtje werd ook een aantal keer gehoord dat wapens werden afgevuurd en getest, zo bleek maandag bij de zitting in Den Bosch. De wapens werden uiteindelijk ook gevonden tijdens Operatie Alfa, op 13 november 2019. Op die dag hielden 400 agenten zich bezig met het onderzoek op het kamp van R. Het was de grootste politieactie die de Brabantse politie ooit uitvoerde.

Over de uitwerking van de gesprekken is veel discussie. De verdachten en de verdediging oordelen dat een deel - mede door het plat Brabants - verkeerd is vertaald. Volgens justitie klopt de uitwerking in de kern wel.