Megaproces rond Martien R. van start

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Justitie verwijt R. dat hij een criminele organisatie leidde die handelde in drugs en wapens. In totaal zijn in de zaak vijftien verdachten, onder wie drie broers, de zoon, een neef en een schoonzus van Martien.

Tijdens de grote politieoperatie Alfa, in november 2019 op en rond het woonwagenkamp in Oss waar Martien R. woont, werden meer dan tien verdachten gepakt. In de periode erna werden ook nog verdachten gearresteerd.

Het bewijs tegen R. en zijn netwerk bestaat onder meer uit opgenomen gesprekken in het ‘kantoor’ van R., een schuur op het woonwagenkamp. De recherche had daar afluisterapparatuur geplaatst. Zo konden ze meeluisteren met de gesprekken die er werden gevoerd. Onder meer was te horen hoe tijdens de jaarwisseling in januari 2019 getest werd met vuurwapens, waarvan het geluid opging in het vuurwerk.

Daarnaast heeft de politie ook berichten uit de door de politie gekraakte communicatiedienst EncroChat.

Maandag en dinsdag wordt eerst de rechtmatigheid besproken van het afluisteren en het gebruik van de gekraakte berichten. Tijdens het proces zullen daarna steeds deelonderzoeken worden besproken. Daarop volgt steeds het betoog van justitie, gevolgd door een pleidooi. Het eerste deelonderzoek wordt vanaf vrijdag behandeld. Dat gaat over de smokkel van 1561 kilo cocaïne. De strafeisen worden verwacht op 2 juli. De uitspraak staat gepland voor 6 september.