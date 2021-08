De Jonge reageert op spandoek: ’Stadionhumor, daar moet je tegen kunnen’

De minister werd zondag tijdens een bezoek aan het stadion van Feyenoord geconfronteerd met een groot spandoek met de tekst: ’Hugo, zitten en muil houden’. De supporters reageerden op De Jonge, die voor het weekend supporters erop wees dat ze ’geplaceerd’ het stadion moeten bezoeken: „Dat betekent met je kont op een stoel zitten.”

De Jonge heeft zich niet gestoord aan het spandoek in De Kuip, en spreekt van ’stadionhumor’: „Daar moet je tegen kunnen.” Hij is na zijn waarschuwing voor het weekend, positief over hoe het de afgelopen dagen is gegaan: „Ik vind dat het afgelopen weekend beter ging dan het weekend daarvoor. Je ziet dat de spreiding over het stadion echt beter was.”

Emotie van het voetbal

Maar de minister stipt ook aan dat er ’ruimte is voor verbetering’: „In een aantal vakken in een aantal stadions zag ik dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar dat moeten we echt niet doen.” De Jonge wil ook af van de staanvakken, die in sommige stadions nog open zijn.

De burgemeesters van steden waar betaald voetbal wordt gespeeld, overleggen morgen met de clubs en de KNVB. De Jonge stelt dat de burgemeesters in eerste instantie voor de handhaving verantwoordelijk zijn. Maar reden voor ingrijpen in de voetbalstadions ziet hij nog niet: „Je moet niet willen dat de goeden onder een paar kwaden lijden. Ik heb gezien dat het bij het gros gewoon goed gaat. Dan vind ik aanvullende maatregelen voor iedereen te ver gaan.”