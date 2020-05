Dit jaar anders vlaggen op 4 mei: de hele dag halfstok

Om te beginnen is de vlaginstructie voor dodenherdenking aangepast. Normaal mag de vlag vanaf 18.00 uur halfstok worden uitgestoken. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept iedereen op dit de hele maandag te doen.

Daarnaast vraagt de organisatie bekwame trompettisten om 19.58 en 30 seconden het signaal taptoe mee te spelen. Op de site 4en5mei.nl staan een uitleg en bladmuziek voor musici. Daarnaast roept het comité iedereen op om twee over acht het eerste couplet van het Wilhelmus mee te zingen.

,,De dodenherdenking is een belangrijk nationaal moment. Ook voor nieuwe Nederlanders. Het gaat ook om verbondenheid. Juist nu hebben mensen behoefte aan stilstaan bij de doden”, zei Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, in een interview met De Telegraaf. De ceremonie heeft dit jaar plaats zonder publiek. Op de Dam zullen naast de koning en koningin maar een handjevol mensen, waaronder premier Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema, aanwezig zijn.

Vlag uit krant

Tot slot vraagt de organisatie van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag iedereen de advertentie in de vorm van de Nederlandse vlag die donderdag 30 april in alle kranten – waaronder De Telegraaf – stond voor het raam te hangen. Zo kan iedereen die geen vlag heeft toch zichtbaar herdenken en vieren. De vlag in de kranten is initiatief van de kerken, synagogen, moskeeën en het Nationaal Comité 4 en 5 mei.