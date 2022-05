Poes Stien vast in motorblok auto: ’Songfestival-finale waardig’

De poes zat namelijk vast in het motorblok van een auto. Dit meldt Stichting Zwerfkatten Rijnmond op Facebook. Terwijl de auto onderweg was, schreeuwde Stien het uit. Gelukkig werd ze gehoord en kon ze ongedeerd uit het motorblok worden bevrijd.

„Onfortuinlijke Stien, gelukkig goed bij stem, liet zich dan ook luidkeels horen. En ja, ook dit was een Songfestival-finale waardig”, aldus de Stichting Zwerfkatten.

De eigenaar van Stien is vooralsnog niet gevonden. „Dus nu zoeken we voor dit lieve dametje een nieuw thuis. Misschien is Stien in het begin nog ietwat verlegen en wil zich even verstoppen (‘dadadadedadada’)… Maar dat zal zeker niet in de koelkast zijn want de enige diepte waar Stien nu nog voor gaat, is die van de warmte… Oehoeh Aahaah!”