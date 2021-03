’Tienduizenden Nederlanders mogelijk onterecht in gezichtendatabase’

De politie gebruikt gezichtsherkenning om mensen die op beeld een strafbaar feit plegen, zoals geld opnemen met een gestolen pinpas, op te sporen. De CATCH-software kan beelden van bijvoorbeeld een beveiligingscamera achteraf vergelijken met de gezichtsfoto’s in de database.

In de database worden de gezichten van mensen opgenomen die in aanraking komen met de politie voor relatief zware strafbare feiten. Maar als iemand wordt vrijgesproken, moet die persoon in de meeste gevallen weer uit de database worden gehaald. Dat laatste gebeurt niet goed, erkent de politie ook zelf. Dat komt onder meer doordat de systemen van het OM en de politie niet goed op elkaar zijn aangesloten.

Legitimiteit

Joris van Hoboken, onderzoeker informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, vindt dat de situatie de vraag oproept of CATCH legaal is. „De overheid moet wel een legitieme reden hebben om op grote schaal dit soort gevoelige gegevens op te slaan. Het moet niet andersom zijn. Dan kom je in een controlestaat terecht.”