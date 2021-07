Zeer grote brand in snackbar in Noord-Hollandse Bergen

Ⓒ GLOCALmedia

BERGEN - In snackbar Bello Foodmaster aan het Plein in Bergen (Noord-Holland) is in de nacht van dinsdag op woensdag een zeer grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio is het vuur overgeslagen naar een naastgelegen eethuis. „We proberen verdere uitbreiding naar andere panden te voorkomen. Dat lijkt tot nu toe te lukken.”