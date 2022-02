Hondenverzamelaars gearresteerd in Lanaken: meer dan honderd viervoeters in huis aangetroffen

Aan de inval gingen meldingen van buurtbewoners en een onderzoek van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen vooraf. Vrijdagnamiddag troffen ze vervolgens zo’n tachtig honden aan. Volgens burgemeester Marino Keulen (Open Vld) gaat het om een zwaar geval van dierenverwaarlozing. „De honden worden weggehaald en in eerste instantie overgebracht naar het dierenasiel in Kinrooi, waarna er een spreiding volgt en ook andere Limburgse asielcentra de honden mee zullen opvangen”, zegt Keulen.

Gebarricadeerd

Aan de inbeslagname namen behalve de lokale politie ook de Vlaamse inspectie dierenwelzijn, het asielcentrum in Kinrooi en de brandweer deel. Bij de inval, die om 10.30 uur begon, moesten ze zich eerst een weg banen door het huis, dat de bewoners gebarricadeerd hadden. Zowel de man als vrouw zijn gearresteerd en bestuurlijk aangehouden. Ze zijn niet aan hun proefstuk toe. In 2018 werden al eens veertig honden bij hen weggehaald.

Obsessieve verzamelaars

Het gaat dan ook om zogenaamde animal hoarding of het obsessief verzamelen en houden van dieren, in dit geval honden. Volgens de interventiediensten waren de leefomstandigheden mogelijk de meest schrijnende die ze ooit zijn tegengekomen in Vlaanderen. „Het tartte elke verbeelding”, zegt Keulen. „Er hing een penetrante geur van urine en uitwerpselen in het huis. Het koppel verzamelde honden alsof het speelgoed was. Ze zijn niet in staat om er de nodige zorg aan te geven. Ze zijn overigens al eerder betrapt. Ik hoop dat het gerecht zijn werk doet en de betrokkenen zal veroordelen tot een levenslang verbod op het houden van dieren. De situatie is werkelijk onbeschrijfelijk.”

Verschrikkelijk

„Ik kom hier vaak langs en ik hoorde de honden de jongste weken weer blaffen”, zegt omwonende Regina. „Toen ik zag dat de rolluiken altijd naar beneden bleven en de klimop welig tierde, had ik al schrik dat het weer zou zijn zoals in 2018. Het is verschrikkelijk als ik nu die hondjes allemaal voor het raam zie staan en naar buiten kijken.”