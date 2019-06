De duistere kant van Benalmádena

De luxe villa die de verdwenen Zoetermeerse rijschoolhouder huurde in Benalmádena. Ⓒ De Telegraaf

BENALMADENA - Wat voor oord is Benalmádena, de plek waar rijschoolhouder Ferry Aalbregt een luxe villa in een chique wijk zou hebben gehuurd terwijl het misging met zijn rijschool? Op het eerste gezicht ziet de gemeente eruit als een willekeurige Spaanse badplaats, met een strook strand, een boulevard met kroegen in alle smaken en kleuren, restaurantjes en winkeltjes. Maar Benalmádena heeft ook een andere, duistere kant.