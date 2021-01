Ultra-orthodoxe joden opgepakt na oplaaiend coronaprotest

Clashes tussen orthodoxen en de politie in de stad Ashdod, Israël. Ⓒ AP

JERUZALEM - Na gewelddadige botsingen met de oproerpolitie over de coronalockdown zijn in Israël tien ultra-orthodoxe joden opgepakt. Er was onder meer een bus in brand gestoken. Ondertussen blijft het land razendsnel vaccineren.