Vader vermiste Celine: ’Beweging in onderzoek’

Het 15-jarige meisje verdween vrijdag rond 17.30 uur nadat zij het huis van haar moeder aan de Schoolstraat in Berghem verliet. Daarna ontbrak elk spoor en wordt er door politie en familie naarstig gezocht naar de tiener. De zaak krijgt dinsdagavond aandacht in het televisieprogramma Opsporing Verzocht op NPO 1.

Celine’s in Eindhoven woonachtige vader, Falco van Es (39), hoopt vurig dat er naar aanleiding van de uitzending van het opsporingsprogramma bruikbare tips binnenkomen: „Alle scenario’s gaan door je hoofd, ook wat betreft bijvoorbeeld loverboy-praktijken. Celine is een keer eerder een paar uurtjes kwijt geweest, maar dagenlang wegblijven is echt niets voor haar. We maken ons dus echt zorgen, maar hebben wel aanwijzingen dat er beweging zit in het onderzoek. Maar het blijft allemaal onzeker. Ik ben pas gerustgesteld als ik Celine weer aan de telefoon heb gehad of beter nog: in mijn armen kan sluiten. Daarom blijven we zelf ook zoeken en helpen we de politie waar we kunnen. We zijn ook blij dat de media de nodige aandacht besteden aan deze zaak.”

’Kwetsbaar meisje’

„Celine is een kwetsbaar, beïnvloedbaar meisje, dus ze kan met iemand zijn meegegaan of onder dwang zijn meegenomen. Maar ze heeft helemaal geen spullen bij zich: geen kleding, geen sleutels, geen telefoon: niets. Ook haar medicijnen heeft ze niet bij zich. Dat zijn antipsychotica die voorgeschreven zijn door de psychiater van de ggz. Die heeft ze wel nodig”, vervolgt vader Falco. „We moeten haar gewoon vinden. Het liefst vanavond nog. Daarom roepen we iedereen die iets weet of gezien denkt te hebben op om contact op te nemen met de politie. Iedere tip - hoe klein ook - is welkom.”

Celine is te herkennen aan het volgende signalement: vrouw, 1.65 m, blond haar, blank, grijs/groene ogen. Toen zij verdween droeg ze een zwarte jas met een gouden streep op de borst. Verder is de capuchon van de jas aan de binnenkant met goud gevoerd. Celine had toen een camouflage-legging aan die grijs, wit, zwart van kleur was en droeg zwarte sportschoenen.

Opsporing Verzocht begint om 20.30 uur op NPO 1. Tips kunnen doorgebeld worden naar 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.