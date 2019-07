Inmiddels is het leger ingezet door de Canadese autoriteiten. Ⓒ REUTERS

Winnipeg - Deuren op slot, en niemand reist alleen. Die maatregel neemt de burgemeester van Gillam in het noorden van Canada. De gemeenschap is bang voor twee van moord verdachte tieners die zich schuilhouden in de bossen rond het plaatsje. Burgers lanceren patrouilles.