Premium Het beste van De Telegraaf

Oppasoma door gemaskerde inbrekers bedreigd met wapens: ’Zeg waar het geld is of we nemen de baby mee’

Door Tjarda Kuyt Kopieer naar clipboard

De verdachten op camerabeelden van de buren.

Zaandam - Nietsvermoedend op je kleinkind passen en overvallen worden. Het overkwam de moeder van Goldy Lakhai in Westerwatering. „Twee mannen kwamen met maskers en pistolen naar binnen.”