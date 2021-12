Grootste maanvis tot nu toe aangespoeld bij Ameland

Het dier is naar het strand getransporteerd. Daar is de maanvis opgemeten: twee meter bij 1.84 centimeter groot. Hoeveel het dier weegt is nog niet helemaal bekend, mar het gewicht van een volwassen maanvis kan variëren van 1000 tot 2300 kilo.

Vaak worden deze dieren opgemerkt wanneer ze bijna bewegingsloos op hun zij aan de oppervlakte liggen. Voor dat gedrag bestaan overigens meerdere verklaringen. De eerste is dat ze zich op die manier door meeuwen en andere zeevogels van parasieten laten ontdoen. Dat wordt ook daadwerkelijk waargenomen. De andere is dat ze dit doen om hun temperatuur te laten stijgen. Bij het jagen op neteldieren in koud water op dieptes van 50 tot 200 meter komt hij zo nu en dan naar het wateroppervlak. Daarbij is vastgesteld dat de lichaamstemperatuur inderdaad beduidend oploopt. Dankzij hun grote lichaam zijn ze in staat de opgedane warmte relatief lang vast te houden.

Het RTZ en de Dierenambulance van Ameland schrijven op Facebook dat maandag de grootste maanvis tot nu toe is aangespoeld aan de Nederlandse kust.

Het dier zal worden overgebracht naar Naturalis in Leiden voor onderzoek. Daar zal ook bekend worden hoeveel deze maanvis weegt.