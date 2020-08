Gemeente Apeldoorn legt festival stil na geluidsoverlast

Er is hiertoe besloten omdat de gemaakte afspraken niet zijn nagekomen door de organisatie, zo laat de gemeente op hun website weten. „Zo waren er onder andere duidelijke afspraken over de hoeveelheid geluid die het festival mocht maken. De muziek zou namelijk als achtergrond dienen en de nadruk zou liggen op food.” Maar geluidsmetingen wezen uit dat het maximum ver overschreden werd.

Wethouder Wim Willems wil benadrukken dat het festival niet gesloten is als gevolg van het gedrag van bezoekers. „We hebben de organisatie zo goed als mogelijk de ruimte geboden binnen de bestaande regels. Daarbij hebben we ook meerdere keren aangegeven dat we direct het festival zouden stilleggen als blijkt dat de organisatie de regels niet volgt. Dit weekend bleek dat de organisatie de regels onvoldoende heeft nagevolgd.”