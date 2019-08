Feestgangers in scootmobiel blijven ’s nachts achter: ’Geen chauffeur te bekennen’

Wat een onvergetelijke dag had moeten worden, eindigde in een drama: de ernstig zieke Shanne Ebbeling (27) haar partner Danny Blom (36) moesten uren wachten op een taxi. Ⓒ Anko Stoffels

Wormerveer - Wat een onvergetelijke dag had moeten worden, eindigde in een drama: de ernstig zieke Shanne Ebbeling (27) haar partner Danny Blom (36) bezochten afgelopen zondag samen Mysteryland. Maar stonden midden in de nacht, na afloop van het evenement ruim drie uur te wachten om opgehaald te worden.