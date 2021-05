’Als ik de Staatsloterij win, geef ik alles aan FC Emmen, voor een nieuw stadion’

Fans van FC Emmen, jong en oud, geloven er heilig in dat hun club behouden blijft voor de Eredivisie. Komende zondag moet Het Wonder werkelijkheid worden. Ⓒ ANP/HH

Emmen - Deel één van het wonder is geschied: het kleine moedige FC Emmen degradeert niet rechtstreeks uit de Eredivisie. Als Emmen zondag wint en Willem II niet, ontloopt de club die lang stijf onderaan stond zelfs de nacompetitie. Komt ervan als je op z’n Drents nuchter positief blijft wanneer je wordt uitgelachen. Reportage over een droom die voortduurt. Wie döt mie wat, vandage?