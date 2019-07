Huisjesmelker op vliegtuig naar Nederland gezet

Dat meldt de politie in Suriname. Het Openbaar Ministerie kan de uitlevering niet bevestigen, zolang hij nog niet in Nederland is geland.

De 65-jarige O. werd een paar weken geleden in Paramaribo aangehouden, nadat hij door Nederland op de Nationale Opsporingslijst was gezet. De uit Suriname afkomstige Hagenaar is al jaren voor justitie op de vlucht en moet nog acht jaar gevangenisstraf uitzitten.

Hij liet de afgelopen dertig jaar een spoor van ellende achter in vooral Den Haag, waarbij hij honderden slachtoffers miljoenen euro’s afhandig maakte. Meerdere malen werd hij veroordeeld voor onder meer oplichting, valsheid in geschrifte, hypotheekfraude en witwassen, maar desondanks ging hij altijd door met zijn praktijken. Ook toen hij op de vlucht was, maakte hij nog nieuwe slachtoffers. Dat was reden om hem op de Nationale Opsporingslijst te zitten, tussen de veroordeelde en verdachte moordenaars.

Gelijk was al het vermoeden dat hij zich in Suriname bevond en dat bleek al snel te kloppen. Binnen een paar dagen kon hij daar door een arrestatieteam in de kraag worden gevat. Hij bleek al sinds 2015 in Suriname te zijn. Bij zijn aanhouding werd ook een groot geldbedrag aan euro’s – naar verluidt 100.000 euro - in beslag genomen.

