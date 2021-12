Drenkeling door schipper gered uit Waal bij Nijmegen

Dat schrijft De Gelderlander. Op het moment dat de omstanders de drenkeling hoorden dreef deze onder een spoorbrug bij Nijmegen. Een schipper die in de buurt was hoorde het hulpgeroep ook en ging achter de persoon in het water aan. Ter hoogte van het Honigcomplex kon de schipper de drenkeling uit het water trekken.

De schipper van de Neptun 2 van het gelijknamige bunkerbedrijf in Nijmegen is met de drenkeling aan boord naar de Oude Haven gevaren en heeft daar het slachtoffer aan de hulpdiensten overgedragen.

Hoe de persoon in het water is beland is nog onduidelijk. Een woordvoerder van Neptun Heijmen meldde aan De Gelderlander dat het voor het eerst is dat een drenkeling op deze manier uit de Waal wordt gered door een van hun schippers.