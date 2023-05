Libië spreekt 23 doodstraffen uit na wrede terreurcampagne Islamitische Staat

Nog eens 14 anderen kregen meerjarige celstraffen, oplopend tot twaalf jaar, terwijl vijf verdachten werden vrijgesproken. Drie anderen stierven voordat hun zaak voor de rechter kwam, aldus het kantoor van de Libische procureur-generaal.

De Libische tak van IS was een van de sterkste van de militante groepering buiten Irak en Syrië. De groep profiteerde van de chaos en het geweld die volgden op een opstand in 2011.

In 2015 pleegde IS een aanslag op het luxueuze Corinthia Hotel in Tripoli. Negen mensen werden gedood, tientallen Egyptische christenen werden ontvoerd en onthoofd. Nadat de groep grondgebied had veroverd in het oosten van Libië, onder meer de stad Benghazi, nam ze de centrale kuststad Sirte in. Die stad hield IS tot eind 2016 in handen.