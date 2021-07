Wel onafhankelijk, geen vrede: Zuid-Soedan bestaat tien jaar

Buitenland

Recordaantal migranten maakt via het Kanaal oversteek naar VK: 430 in één dag

Zeker 430 migranten hebben maandag illegaal via het Kanaal de oversteek gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is volgens de Britse regering het hoogste dagcijfer ooit. Het vorige record (416) werd in september vorig jaar gevestigd.