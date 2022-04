Premium Het beste van De Telegraaf

Blaricums echtpaar dubbel gedupeerd door brute roof van Maserati: ’Poging tot doodslag’

Door Mirjam van Twisk Kopieer naar clipboard

De dief overleeft de crash wonder boven wonder. Ⓒ Caspar Huurdeman

BLARICUM - De politie noemt het een diefstal met geweld, maar in de beleving van Blaricummer Peter Schorr (62) was het een regelrechte poging tot doodslag. Immers, de man die zaterdagavond zijn Maserati Granturismo stal reed daarmee de echtgenote van Schorr omver. En dat alles voor niets, want de dief was nauwelijks de straat uit of hij reed de kapitale auto total loss.