Groepje mannen dwingt minderjarige jongen geld te pinnen

De jongen werd rond 21:25 uur belaagd en bedreigd in het winkelcentrum van Reigersbos in de hoofdstad. Drie ’onbekende jongemannen’ spraken hem aan. Volgens de politie ging een van hen over tot bedreiging van het slachtoffer. Hij werd gedwongen geld te pinnen en moest daarna zijn pas afstaan.

„Eenmaal thuis kwam het slachtoffer erachter dat er meerdere keren met zijn pinpas geld van zijn rekening is gepind”, aldus een politiebericht. De jongen heeft aangifte gedaan. De recherche in Amsterdam-Zuidoost doet verder onderzoek. De politie zoekt getuigen.

Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.