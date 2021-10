Premium Het beste van De Telegraaf

Vrienden komen er elke avond samen Stiefvader overleden Floris gesteund door gedenkplek: ’Hartverwarmend’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

De gedenkplek voor Floris. Hij kwam zondag 17 oktober ten val met de fiets, vermoedelijk nadat hij onwel was geworden. Hij overleed later in het ziekenhuis. Ⓒ Joey Bremer

Rotterdam - Boeketten bloemen, blikjes bier en flessen alcohol, een medaille van de marathon met de tekst ’deze is voor jou’ en foto’s prijken op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, waar onlangs de 25-jarige Floris van Mulligen een fatale val met zijn fiets maakte. De plek, in het centrum, is inmiddels verworden tot een altaar waar familieleden, vrienden en bekenden maar ook voorbijgangers stil staan bij het leven van de jongeman.