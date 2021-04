VVD wil door met Rutte

Partijvoorzitter Christianne van der Wal en fractievoorzitter Sophie Hermans scharen zich in een statement achter de demissionair premier: „Mark Rutte heeft onze volledige steun.”

Rutte liet vrijdagmiddag na het debat over ’verkennersgate’ al weten gewoon door te willen gaan. Hij wees daarbij op de bijna 2 miljoen stemmen die hij persoonlijk binnenhaalde voor de VVD. „Het zou raar zijn om dan na twee weken een stap opzij te zetten.”

Dat Segers zaterdagochtend in het Nederlands Dagblad heeft gezegd niet meer in een volgend kabinet onder Rutte te willen aanschuiven, heeft daar voor de partij niks aan veranderd. „Mark is de man die ons tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst. Die met open vizier politiek bedrijft en vele partijen en meningen heeft weten te verbinden in oplossingen voor Nederland”, schrijven Van der Wal en Hermans.

De schade die ’verkennersgate’ aan de positie van Rutte heeft gedaan, doet daar volgens de VVD’ers niks aan af: „Natuurlijk gaat tien jaar dit land regeren niet zonder fouten. Waar het om gaat is dat intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf, zo hebben we hem de afgelopen jaren ook leren kennen.”