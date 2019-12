Totaalverbod vuurwerk lijkt kwestie van jaren

Onder premier Rutte is de vrijheid om te knallen ingeperkt.

Den Haag - Tornen aan de vuurwerktraditie ligt gevoelig in Nederland, maar onder het kabinet-Rutte III is de vrijheid om te knallen rond de jaarwisseling stapsgewijs ingeperkt. In de Tweede Kamer lijkt het een kwestie van jaren voor er een meerderheid opbloeit voor een totaalverbod op verkoop van consumentenvuurwerk.