ANWB waarschuwt: komend weekend lange files richting wintersport

De sneeuwcondities zijn volgens toeristenbond uitstekend. Maar voordat er genoten kan worden, moet men dus nog even door de zure appel heen bijten. Zo verwacht men dat het in Duitsland op vrijdagmiddag al druk wordt. Op zaterdagochtend is het aansluiten in files op de A5 Karlsruhe - Bazel, A7 Ulm - Füssen, A8 Stuttgart - München - Salzburg en op de A93 tussen Rosenheim en Kufstein, zo meldt de ANWB.

Voor Oostenrijk wordt vooral vertraging verwacht op de Fernpassstrasse, de B179 Duitse grens en Nassereit. Ook belooft het druk te worden op de A10 Salzburg - Villach, A12 Kufstein - Innsbruck - Landeck en op de S16, de Arlbergstrasse.

In Frankrijk is het zaterdag 15 februari de hele dag erg druk ten oosten van Lyon, op de A40 Mâcon - Chamonix en op de A43 Lyon - Chambéry. Vooral de laatste kilometers van de N90 Albertville - Bourg St. Maurice bij Moûtiers kunnen veel tijd kosten.

Wachten door grenscontroles

Terugkerende wintersporters moeten bovendien rekening houden met controles bij de grensovergangen bij Duitsland. De wachttijd kan oplopen tot één uur.

In Nederland verwacht de ANWB vrijdag en zaterdag overigens geen extra drukte op de wegen.