OORLOG IN OEKRAÏNE Miljarden liggen klaar voor Russische projectontwikkelaars Welke Russen lopen er binnen bij ’wederopbouw’ van platgebombardeerd Marioepol?

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Vladimir Poetin bezocht Marioepol deze week. Ⓒ ANP / Associated Press

Moskou - Zelfs in een propagandapraatje van Poetin met bewoners van Marioepol schemerde door dat niet alles spik en span is in de verwoeste havenstad. „Dit is allemaal nep!” klonk het op de achtergrond. Het Kremlin verwijderde de noodkreet uit het filmpje op zijn website. Het beeld moet namelijk zijn: Rusland is niet de verwoester van Marioepol, maar bouwt de stad juist op. Wie plukt daarvan de vruchten?