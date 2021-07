Advocaat ’Brabantse Godfather’ Martien R.: ’16 jaar? Ik denk dat het OM dat stoer vindt’

R. hoorde donderdag bij de rechtbank in Den Bosch de hoogste straf van alle veertien verdachten in het proces tegen hem. Hij is volgens justitie de „onbetwiste leider, de spil in de criminele organisatie.” Volgens justitie maakte R. zich daarnaast schuldig aan cokesmokkel, wapenhandel en witwassen. De zaak is de grootste drugszaak ooit in Brabant.

„Stel, de rechtbank vindt alles bewezen”, reageert de raadsman. „Dan is dat goed voor een straf van zeven of acht jaar. Nu eisen ze meer dan het dubbele. Het is buiten alle werkelijkheid. Het is te hopen dat de rechtbank het licht ziet.”

Normaal gesproken pleiten advocaten in strafzaken nadat justitie met strafeisen komt. In deze zaak boycotten op één na alle verdachten én hun advocaten de zaak. Ze vrezen een oneerlijk proces. „De rechtbank leek in alles dezelfde lijn te volgen als het Openbaar Ministerie”, zo legde Kuijpers uit waarom hij niet pleit. „En ik zeg niet dat mijn cliënt overal van moet worden vrijgesproken, maar als er een wapenput gevonden wordt, betekent dat niet per definitie dat Martien aansprakelijk is.”

Hoofdverdachte Martien R. hoorde de hoogste straf eisen: zestien jaar. De twee officieren van justitie hadden graag nog meer straf geëist. Ze somden onder meer op: voor de invoer van meer dan duizend kilo harddrugs staat een straf van 10,5 jaar, voor nog eens 315 kilo 9,5 jaar, het vervoer van 99 kilo mdma 4 jaar, het witwassen van zeven ton 32 maanden en voor het leiden van de criminele organisatie 8 jaar.

Echter, door het wettelijke strafmaximum was zestien jaar voor Martien R. het hoogst mogelijke, legden de aanklagers uit. Ook bij Martiens zoon Anton en neef Toon hadden ze meer willen eisen dat de hoogst mogelijke tien jaar en acht maanden.

Precies op deze donderdag is een nieuwe wet ingegaan, die bepaalt dat veroordeelden niet meer op twee derde van hun straf vrij komen, maar pas maximaal twee jaar voor het einde van de straf. De officier van justitie legde uit dat ze daar geen rekening mee had gehouden. „De regering acht het onwenselijk dat veroordeelden al op twee derde van hun straf vrij komen. Er is niet beoogd dat we lagere straffen gaan eisen of opleggen, zodat ze netto even lang vast blijven. Dat doen we daarom ook niet.”

Boycotten

De zaak kende een turbulente start omdat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten. Ze hebben er geen vertrouwen in dat het proces eerlijk is gevoerd. Door de boycot ging het uiteindelijk razendsnel. Bij het voordragen van de strafeisen zaten slechts één verdachte en twee advocaten in de zaal.

Afluisterapparatuur

Volgens de officier is die massale afwezigheid ongekend in het Nederlandse strafproces. „We zagen na Martien meerdere verdachten vertrekken, met verstrekkende gevolgen. Sommige verdachten hebben niets te winnen, enkel te verliezen door niet meer deel te nemen aan hun proces.” Dat roept volgens haar „ten minste” de vraag op of zij uit eigen beweging die keuze hebben gemaakt. „Wij denken van niet.”

De meeste verdachten werden in november 2019 opgepakt tijdens de grote politieactie Operatie Alfa. Ruim 400 agenten deden daar aan mee en overspoelden het woonwagenkamp in Oss, waar veel van de verdachten wonen. Ook was daar ’het kantoor’, een schuur waarin leden van de vermeende bende bij elkaar kwamen.

De politie had er camera’s en afluisterapparatuur geplaatst. Daarmee werd de familie anderhalf jaar lang afgeluisterd. Dat leverde het grootste deel van het bewijs over de criminele activiteiten die de groep ontplooide. Tijdens het proces werden onder meer beelden getoond van Martien R. in de schuur met in zijn handen een machinegeweer. Ook werden gesprekken over drugs en wapens afgespeeld.