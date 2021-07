LIVE | OM eist 16 jaar cel tegen ’Brabantse Godfather’ Martien R.

Onze verslaggever Mick van Wely is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 9.00 uur mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Zestien jaar is het maximale dat geëist kan worden voor de feiten waar R. van verdacht wordt. De officier van justitie liet merken dat ze liever meer had geëist.

Familieleden

Tegen dertien medeverdachten, onder wie acht familieleden, volgen de strafeisen in de loop van donderdagochtend. Zojuist is bekend gemaakt dat het OM tegen de broer van Martien, Tinus R., 5 jaar eist.

Boycotten

De zaak kende een turbulente start omdat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten. Ze hebben er geen vertrouwen in dat het proces eerlijk is gevoerd. Door de boycot ging het uiteindelijk razendsnel. Bij het voordragen van de strafeisen zaten slechts één verdachte en twee advocaten in de zaal.

Afluisterapparatuur

Volgens de officier is die massale afwezigheid ongekend in het Nederlandse strafproces. „We zagen na Martien meerdere verdachten vertrekken, met verstrekkende gevolgen. Sommige verdachten hebben niets te winnen, enkel te verliezen door niet meer deel te nemen aan hun proces.” Dat roept volgens haar „ten minste” de vraag op of zij uit eigen beweging die keuze hebben gemaakt. „Wij denken van niet.”

De meeste verdachten werden in november 2019 opgepakt tijdens de grote politieactie Operatie Alfa. Ruim 400 agenten deden daar aan mee en overspoelden het woonwagenkamp in Oss, waar veel van de verdachten wonen. Ook was daar ’het kantoor’, een schuur waarin leden van de vermeende bende bij elkaar kwamen.

De politie had er camera’s en afluisterapparatuur geplaatst. Daarmee werd de familie anderhalf jaar lang afgeluisterd. Dat leverde het grootste deel van het bewijs over de criminele activiteiten die de groep ontplooide. Tijdens het proces werden onder meer beelden getoond van Martien R. in de schuur met in zijn handen een machinegeweer. Ook werden gesprekken over drugs en wapens afgespeeld.