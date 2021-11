’Russische kannibaal’ opgepakt nadat lichaam zonder hoofd uit kofferbak valt

Het onthoofde lichaam is vermoedelijk van een 50-jarige zakenman uit Sint-Petersburg. De politie vond in de kofferbak ook een schep, touw en zakken.

Komarov en twee andere mannen vluchtten na de crash de bossen in. De dode man, met zijn hoofd bijna volledig afgehakt, lag op de weg. Onderzoekers melden dat de zakenman werd gedood in een ruzie met de verdachten. De mannen waren van plan om zijn lichaam in het bos te begraven.

Mensenvlees

Tijdens het verhoor deed Komarov een griezelige uitspraak: „Over het algemeen vind ik het leuk om mensen te vermoorden.” Dat meldt Daily Mail. Ook gaf hij toe vorig jaar een 38-jarige man te hebben doodgestoken in een park in Sint-Petersburg, omdat hij mensenvlees wilde proeven. Hij heeft de tong van de man afgesneden, mee naar huis genomen en in boter gebakken. „Ik vond het alleen niet zo lekker”, verklaarde hij.

Russische media melden dat Komarov werd geboren in Sint-Petersburg, waar hij met zijn ouders en grootmoeder in een appartement woonde. De tweede verdachte is geïdentificeerd als Yan Shchepanovsky, afkomstig uit Luhansk, Oost-Oekraïne, en woonde bij de derde verdachte, die de auto bestuurde.

Onderzoekers hebben nog geen commentaar gegeven op de verdenkingen van kannibalisme.