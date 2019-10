Labourleider Corbyn steunt vervroegde verkiezingen in december

Het Britse parlement moet zich later op de dag buigen over een voorstel van de regering om in december vervroegde verkiezingen te houden. Corbyn zegt in zijn verklaring niet of hij die wet in de huidige vorm zal steunen. Wel kondigt hij een „ambitieuze en radicale campagne voor echte verandering” aan.

„Ik heb steeds gezegd dat we klaar zijn voor een verkiezing en dat de voorwaarde voor ons steun is dat een Brexit zonder deal van tafel moet zijn”, zegt de Labourleider in een verklaring. Inmiddels heeft de EU nog maar eens uitstel van de Brexitdeadline verleend. „Dus voor de komende drie maanden is voldaan aan onze voorwaarde dat de no-deal van tafel moet zijn.”

Veto

Het grote Labour had eerder feitelijk een veto bij stemmingen over vervroegde verkiezingen. Die moeten doorgaans met een tweederdemeerderheid worden goedgekeurd door het Lagerhuis. De partij van Johnson heeft niet eens een meerderheid in het Lagerhuis. Daarom lukte het hem tot drie keer toe niet toestemming te krijgen voor het naar voren halen van de verkiezingsdatum.

De premier gooide het na meerdere nederlagen nu over een andere boeg. Hij wil dinsdag de verkiezingsdatum laten aanpassen via een wetsvoorstel. Zo’n voorstel heeft slechts een simpele meerderheid van de stemmen nodig om te worden aangenomen. Daardoor leek hij nu wel een goede kans te hebben zijn zin te krijgen.

