Kliniekdirecteur: weglopers vaker niet gemeld

De bestuurder van de bekritiseerde kliniek heeft nu spoedoverleg op het ministerie, omdat er na eerdere fouten met Michael P., de moordenaar van Anne Faber, opnieuw lijkt te zijn geblunderd met een gevaarlijke patiënt. „Het is een complex moment voor ons, er is onrust in omgeving, dat vinden we heel erg te betreuren”, aldus Polak. „Ik begrijp het dat de minister met ons wil spreken.”

De bestuursvoorzitter van Fivoor vindt niet dat hij de burgemeester eerder had moeten informeren over de patiënt die zaterdag niet terugkwam van zijn verlof. „Wij melden niet alle mensen die zich onttrekken aan verlof aan de burgemeester.” Ook voor Polak is nog niet geheel duidelijk hoe het mis heeft kunnen gaan, blijkt uit zijn woorden. „Ik wil eerst precies uitzoeken hoe het zit.”

