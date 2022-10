Roze diamant geveild voor miljoenen dollars: ’Op één na hoogste bedrag ooit’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

HONGKONG - Een grote roze diamant is in Hongkong geveild voor bijna 58 miljoen dollar (ruim 59 miljoen euro). Volgens veilinghuis Sotheby’s gaat het om een recordbedrag voor de prijs per karaat. Ook is het winnende bod volgens Sotheby’s het op een na hoogste bedrag dat ooit op een veiling is neergelegd voor een diamant. Het juweel van 11,15 karaat werd verkocht aan anonieme bieder uit Florida.