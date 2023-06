Vluchtelingen in Dronten krijgen 150 fietsen om diefstal tegen te gaan

Daarnaast komt er een bewaakte fietsenstalling en een werkplaats voor fietsonderhoud, aldus Omroep Flevoland. In het azc in Dronten wonen zo’n duizend vluchtelingen. „Maar er komen ook weer nieuwe mensen in het azc wonen. Je kan met 150 fietsen al een flinke slag slaan.”

Het COA laat weten dat veel gestolen fietsen in Dronten en Kampen teruggevonden werden bij het azc. „Fietsen werden voor weinig verkocht aan bewoners die onwetend waren”, aldus een woordvoerder.

De fietsen komen grotendeels bij de politie vandaan, die de rijwielen ooit in beslag heeft genomen en de rechtmatige eigenaar niet gevonden heeft. „De fietsen knappen we op en stellen we voor een schappelijke prijs beschikbaar, tussen de 20 en 50 euro.”

De bewoners van het azc worden zelf verantwoordelijk voor de werkplaats, deze moet nog worden gebouwd.