Somaliland bestaat al 30 jaar, maar telt nu opeens mee door olievondst

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Het enige exportproduct van Somaliland tot nu toe was vee. Ⓒ ANP / AFP

HARGEISA - Wie zich afscheidt van het moederland en eenzijdig een nieuw land begint, kan op weinig steun rekenen, of worden genegeerd. Zoals het geval is met Somaliland, de noordelijke regio die zich in 1991 afscheidde van Somalië. De internationale gemeenschap reageerde er lauwtjes op, maar nu is er olie gevonden in Somaliland.