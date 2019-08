Vermiste zwemster is 23-jarige Penny

Op het Markermeer bij Venhuizen is zaterdagavond en -nacht urenlang gezocht naar de vermiste vrouw, maar tevergeefs. Zondagochtend is de zoekactie hervat.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord was Penny samen met een vriendin bij het water: „Ze verloren elkaar even uit het oog en toen was ze verdwenen.”

Bekijk ook: Zoektocht vrouw in Markermeer levert niets op

„Haar spullen, telefoon, kleding, alles lag daar nog en haar auto staat daar nog geparkeerd. Ze is spoorloos verdwenen. Heeft iemand iets gezien of gehoord?”, schrijft haar broer in het bericht. Zijn oproep is inmiddels ruim 5000 keer gedeeld op sociale media.

De politie gaat zoeken in een groter gebied dan alleen in het Markermeer bij het strandje in Venhuizen.