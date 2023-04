Nederland mag nu geen asielzoekers terugsturen naar Italië

Omdat de Italiaanse autoriteiten geen opvang bieden aan deze zogenoemde ’Dublinclaimanten’, is terugsturen nu in strijd met de mensenrechten, oordeelt de RvS. De uitspraak betekent een nieuwe tegenslag voor het kabinet, omdat in Nederland een enorm tekort aan opvangplaatsen is. Premier Rutte zei onlangs nog dat het zelfs zo kan zijn dat er weer asielzoekers in het gras bij Ter Apel moeten slapen komende tijd. Nederland maakt momenteel al gebruik van (crisis)noodopvang.

De uitspraak heeft tot gevolg dat de staatssecretaris op dit moment asielaanvragen die Italië op grond van de Europese Dublinverordening eigenlijk moet behandelen, toch zelf zal moeten behandelen. „Dit helpt mij voor geen meter”, zegt Van der Burg. „We hebben nu een aantal landen waar we geen asielzoekers naar terug mogen sturen en Italië is wel een belangrijk land als het gaat om de instroom in Europa.”

Vooral vanuit Noord-Afrika wagen veel migranten de oversteek naar Italië. Sommige migranten reizen dan door naar andere landen in Europa. Eerder konden zij op basis van de Dublinverordening worden teruggestuurd, omdat het eerste Europese land waar een migrant aankomt verantwoordelijk is voor de procedure.

Maar in het geval van Italië kan dat dus niet meer, waardoor Nederland wordt opgezadeld met nog meer migranten. Terwijl de instroom al erg hoog is, die benadert zelfs de aantallen die rond de vluchtelingencrisis van 2015 werden gehaald. „Ik heb het met mijn Italiaanse collega erover gehad, omdat ik vind dat landen zich aan de afspraken moeten houden”, zegt Van der Burg. „Maar de Raad van State overrulet mijn standpunt, want op dit moment mag ik niemand terugsturen.” De staatssecretaris zegt dat het om ’een paar duizend mensen’ gaat die Nederland nu niet terug kan sturen.