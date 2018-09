Spanningen in Catalonië lopen op

Zo krijgt rechter Pablo Llarena politiebescherming van Justitie. Llarena is verantwoordelijk voor de vervolging van Puigdemont en twaalf andere Catalaanse politici voor de afscheidingspoging eind oktober. Na de aanhouding van Puigdemont en de gevangenzetting van vijf andere Catalaanse politici werden bedreigingen aan zijn adres, maar ook aan dat van zijn vrouw geuit.

„Ze mogen hun huis niet verlaten”, was te lezen op spandoeken tijdens demonstraties in het centrum van Barcelona. Ook bij zijn huis in Girona zijn bedreigingen geuit. Tijdens de demonstraties zondagavond vielen tachtig lichtgewonden, onder wie twaalf agenten.

Aanhouding

De Spaanse politie maakte zondag bekend dat Puigdemont in Duitsland kon worden opgepakt, doordat er een gps-zender in zijn auto was geplaatst. Twaalf Spaanse agenten van de inlichtingendienst CNI volgden zijn gangen en waarschuwden hun Duitse collega’s, toen Puigdemont zondagochtend in een Renault Espace samen met vier anderen de Duits-Deense grens overstak.

Puigdemont werd zondag achter gesloten deuren gehoord, nadat hij de nacht in voorlopige hechtenis doorbracht in de cel in Neumünster. Binnen zestig dagen moet de Duitse justitie beslissen over zijn uitlevering. Dat zou moeten gebeuren op grond van artikel 81 van de Duitse grondwet, dat zich uitspreekt over ’hoogverraad’, een soortgelijk delict als ’rebellie’ in Spanje. De Duitse rechter heeft geoordeeld dat Puigdemont voorlopig vast blijft zitten.

Zitting aangekondigd

De juridische strijd rond de Catalaanse leiders legt ook de regeringsvorming in de regio lam. Voorzitter Roger Torrent heeft voor woensdag een zitting van ’El Parlement’ bijeengeroepen, om óf Puigdemont, óf de activist Jordi Sánchez óf Jordi Turull te benoemen als regiopresident. Ze zitten allen achter tralies in verband met de mislukte afscheidingspoging en zijn dus voor Madrid onaanvaardbaar.

