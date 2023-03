Premium Het beste van De Telegraaf

Prominente JA21’ers halen uit in brandbrief naar eigen partij: ’Geen gezonde cultuur’

JA21-leider Joost Eerdmans en Annabel Nanninga volgen de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen. Ⓒ ANP

Den Haag - Het broeit bij JA21, de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. In een brandbrief aan het partijbestuur slaan prominente JA21’ers – onder wie Tweede Kamerleden – alarm over het gebrek aan partijdemocratie. Ook vinden zij het onduidelijk waar JA21 precies voor staat. „Het resultaat bij de Statenverkiezingen was gewoon slecht, dit gaat echt niet goed.”