Artsen en patiënten klaar met uitgestelde zorg: ’We hebben één ziekte opeens tot de allerbelangrijkste verklaard’

Imke Vrieze wordt opgenomen in het UMVG voor een operatie. Ⓒ ©Jos Schuurman

Nu de coronagevallen en druk op de ziekenhuizen blijven oplopen, is verder uitstel van ’gewone’ zorg onvermijdelijk. Maar is het wel terecht dat corona die reguliere ingrepen steeds blijft verdringen? En hoe kan de personeelsschaarste aangepakt worden? Experts spreken zich uit. „Het stoort me dat lang wachtende patiënten weer afgebeld moeten worden.”