‘Opnieuw heeft Nederland geen antwoord op een asielcrisis’

Verder in de podcast: bijna een miljoen Nederlanders leeft in armoede. Door de energiecrisis zou dit aantal drastisch kunnen oplopen. Hoe is het om van 40 euro per week te moeten rondkomen? En: omroep ON zou een welkome nieuwkomer kunnen zijn in het publiek bestel. De omroep wordt door linkse critici al zwart gemaakt zonder een minuut te hebben uitgezonden. ,,Dat is kwalijk”, vindt Duk. ,,Maar ON moet wel oppassen en geen podium willen bieden aan aantoonbare complot-gekkies.”

Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Pocast Awards. Hier kunt u stemmen: https://podcastawards.nl/stem#nieuws-opinie