Brandweer redt man uit vers gestort beton in Groningen, slachtoffer naar ziekenhuis

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ProNews

Groningen - De brandweer van Groningen is dinsdag aan het einde van de ochtend uitgerukt naar de Heymanslaan in Stad. Daar was een man vast komen te zitten in een laag vers gestort beton in een woning.