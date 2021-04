Opnieuw wasbeer gevonden in Vught: ’Bij mij in het kippenhok’

Albert Vesters wilde zijn kippen dinsdagmorgen voeren, maar ontdekte de ongenode gast. Hij heeft de gemeente ingelicht. De man merkte al dat zijn kippen zich onrustig gedroegen, vertelt Albert Vesters aan Omroep Brabant. Een van de kippen heeft het niet overleefd. „Ik zag ineens een wasbeer. Hij bleef rustig toen ik binnenkwam, maar de kippen waren wel geschrokken. Die lopen nu in de tuin. De wasbeer zit nog in het hok.”

Ⓒ Albert Vesters

Ook stichting AAP is op de hoogte van de nieuwste vondst. Een woordvoerder zegt tegen De Telegraaf dat hij hoopt dat ook deze wasbeer niet afgeschoten wordt, maar in de opvang terechtkomt. „Ik ga ervan uit dat er bij ons in ieder geval een plekje vrij wordt gemaakt.”

Dierenattractie

Afgelopen weekend werd er ook al een wasbeer gespot in Vught, in het bos aan de rand van de Brabantse plaats. Dat beestje trok veel bekijks. Zondagavond is het dier met een verdovingsgeweer uit de boom geschoten en naar het opvangcentrum van AAP in Almere gebracht.

Bekijk ook: Dierenambulance redt wasbeer Vught van loop jager

Bekijk ook: Wasbeer trekt veel bekijks vanuit hoge boom

De meeste wasberen in Nederland, hoeveel het er precies zijn is onbekend, leven in Limburg. „De dieren moeten strikt gezien bestreden worden. Ze mogen helaas niet in de natuur rond blijven lopen. Met afschieten zijn wij niet blij, dat zien we met lede ogen aan. Het gaat om een klein aantal dieren, er zijn prima alternatieven om ze op te vangen”, aldus de zegsman van AAP.