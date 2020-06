Kabinet laat NAVO-belofte over budget los

De bewindsvrouw was naar de Kamer geroepen naar aanleiding van een publicatie in De Telegraaf over uitstel van de zogeheten ’herijking’ van de defensienota. De extra investeringen die daarbij horen, laat Bijleveld over een volgend kabinet. Verdergaand herstel van de krijgsmacht komt daardoor in gevaar.

SGP-Kamerlid Stoffer wilde van de CDA-minister weten hoe het staat met de belofte, uitgesproken door premier Rutte tijdens de NAVO-top van 2014 in Wales, om binnen tien jaar minstens 2 procent van het Bruto Binnenlands Product uit te geven aan defensie. De afspraak is al zo oud als het bondgenootschap zelf, maar Nederland houdt zich er al decennia niet aan. En gaat zich er voorlopig niet aan houden.

„Het is helder dat we 2024 niet gaan halen”, zei Bijleveld. Wanneer dan wel? „Dat kan ik niet zeggen.” SP-Kamerlid Karabulut vond dat de minister om de hete brij heen draaide: „De minister lijkt hier te ontkennen dat er sprake is van uitstel.”

De SGP vreest dat een gang naar de rechter nu de enige manier is om het kabinet te dwingen de beloftes na te komen. „Misschien moeten we een soort Urgenda-zaak beginnen”, zei Stoffer. Hij verwees daarmee naar de zaak tegen de Staat die was aangespannen door de stichting Urgenda. De rechter oordeelde dat het kabinet meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen.

De rechter motiveerde het oordeel door te stellen dat klimaatverandering de levens van mensen bedreigt. Hetzelfde kan worden gezegd over de verplichtingen aan de NAVO, onze belangrijkste veiligheidsverzekering, zei Stoffer: „Met vrede en veiligheid valt niet te marchanderen.”