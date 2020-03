Italiaans gezicht van strijd tegen corona nu zelf getroffen?

Enkele dagen geleden testte Borrelli nog negatief op Covid-19. Er is nu opnieuw een test bij hem gedaan; er wordt spoedig een uitslag verwacht. Hij is in quanrantaine geplaatst. De persconferentie zal ondanks de afwezigheid van Borelli doorgaan.

Mocht Borrelli inderdaad het coronavirus hebben, dan is hij niet de eerste van de mensen in de corona-frontlinie die zelf door het virus worden getroffen. Dinsdag bleek ook Guido Bertolaso besmet. Hij is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis.

Voormalig hoofd van de Burgerbescherming Guido Bertolaso is getroffen door het coronavirus. Hij is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bertolaso was eerder hoofd van de Burgerbescherming. Hij is onlangs door de gouverneur van Lombardije Attilio Fontana gevraagd om een speciaal ziekenhuis in Milaan op te zetten voor Covid-19-patiënten. Nu moet hij zelf in quarantaine.

Artsen besmet

Daarnaast zijn er opvallend veel Italiaanse artsen door het coronavirus besmet. Zo zijn er alleen al in Rome 84 artsen door het virus getroffen: dat is 13 procent van het totaalaantal besmettingen in de Italiaanse hoofdstad. Er zijn tot nu toe in Italië zelfs dertig artsen overleden die Covid-19-patiënten behandelden.

Juist het feit dat de belangrijkste mensen in de strijd tegen het coronavirus er vaak zelf door worden getroffen, maakt de situatie in Italië nog dramatischer dan die al is.

De viceminister van Gezondheidszorg Pierpaolo Sileri was eerder ook getroffen door het coronavirus, maar hij is er woensdag weer van genezen.

De Chinese arts Li Wenliang werd besmet door een coronapatiënt en overleed. Ⓒ AFP

De kwestie doet denken aan de Chinese arts Li Wenliang, een van de acht klokkenluiders die eind december artsen berichten stuurden om hen te waarschuwen over de gevaren van het coronavirus. Drie dagen later werd Li Wenliang door de politie te verstaan gegeven dat hij daarmee moest stoppen.

Li Wenliang ging daarop weer aan het werk en werd besmet door een patiënt. Na een ziekenhuisverblijf van drie weken overleed hij in Wuhan, de stad waar het virus uitbrak.