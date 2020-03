Italiaans gezicht van strijd tegen corona toch negatief getest

Borrelli geeft normaal gesproken iedere dag rondom 18.00 uur een persconferentie waarin hij de Italianen de laatste data van doden, genezen en besmette patiënten van het coronavirus geeft. Maar ook donderdag liet hij het bij de persconferentie om gezondheidsredenen toch maar afweten.

Een plaatsvervanger vertelde donderdag dat er het laatste etmaal 712 doden zijn bijgekomen, waardoor er in heel Italië tot nu toe 8215 mensen door het coronavirus om het leven zijn gekomen. De cijfers bleken nog hoger dan aanvankelijk werd gezegd, omdat de regio Piemonte later de cijfers van haar doden gaf.

Een probleem is verder dat het aantal geregistreerde besmette mensen toch weer is gaan stijgen. Er kwamen donderdag 4492 patiënten bij, waardoor het aantal geregistreerde besmette mensen nu 62.013 is (de doden en genezen mensen niet meegerekend). Een onverwachte opwaartse trend. Mogelijk is dit echter omdat er de laatste dagen meer testen zijn gedaan. Er zijn donderdag ook 999 mensen genezen, zodat het totaal aantal genezen patiënten op meer dan 10.000 mensen komt.

Paus Franciscus is ook niet besmet door het coronavirus. Er werd een test bij de paus gedaan, omdat een medebewoner in het gastenverblijf Casa Santa Marta, waar de paus woont, met het coronavirus besmet bleek.

Artsen besmet

Er zijn wel opvallend veel Italiaanse artsen door het coronavirus besmet. Zo zijn er alleen al in Rome 84 artsen door het virus getroffen: dat is 13 procent van het totaalaantal besmettingen in de Italiaanse hoofdstad. Er zijn tot nu toe in Italië zelfs 41 artsen overleden die Covid-19-patiënten behandelden, waarvan acht op donderdag.

Juist het feit dat de belangrijkste mensen in de strijd tegen het coronavirus er vaak zelf door worden getroffen, maakt de situatie in Italië nog dramatischer dan die al is.

De viceminister van Gezondheidszorg Pierpaolo Sileri was eerder ook getroffen door het coronavirus, maar hij is er woensdag weer van genezen.